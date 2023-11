Roma: incendio in un appartamento a Colleferro, una persona intossicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio è scoppiato all'interno di un appartamento nel Comune di Colleferro, in provincia di Roma. È successo questa notte, intorno alle ore 2:30, quando le fiamme hanno avvolto l'abitazione al secondo piano di una palazzina di via Monte Lepini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, una volta accertato che i componenti della famiglia che abitava nell'appartamento non erano feriti, ma una ragazza era rimasta leggermente intossicata dal fumo, con l'aiuto di un'autobotte hanno domato l'incendio. Al termine dell'intervento l'abitazione è stata dichiarata completamente inagibile. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato e il personale del 118.(Rer)