Violenza donne: Borghi (Iv), leggi importanti ma non bastano

- "Oggi, 25 novembre, è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. 'L'amore vero non urla, non picchia, non uccide', scriveva qualche giorno fa il padre di Giulia Cecchettin, una giovane vittima di femminicidio. Questo giorno non deve essere solo un simbolo, ma un impegno costante. I disegni di legge sono importanti, ma da soli non bastano". Lo scrive sui suoi social il senatore Enrico Borghi, presidente del gruppo Italia viva-Il Centro-Renew Europe del Senato. "Serve una vera rivoluzione culturale per mettere fine alla violenza di genere. Serve il recupero della dimensione della responsabilità, del rispetto della libertà, del personalismo che ci tutela da una deriva narcisistica ed egotistica che divora il cuore e la mente. Lavoriamo insieme per promuovere programmi educativi nelle scuole, riconoscendo l'importanza cruciale della famiglia. È necessario il coinvolgimento di tutti i settori della società, in questo modo, possiamo coltivare una cultura di rispetto reciproco e uguaglianza, contribuendo a prevenire la violenza contro le donne, e a rendere più giusta e più umana la società in cui viviamo e il mondo che lasceremo ai nostri figli", conclude. (Rin)