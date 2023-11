Roma: frode al Pnrr, sequestro per 150 mila euro a società, 2 persone denunciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avevano presentato un contratto simulato e un conto economico truccato per farsi riconoscere il contributo di 300 mila euro finanziati con risorse derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per questo i finanzieri del comando provinciale di Roma hanno sequestrato disponibilità finanziarie pari a 150 mila euro a una società operante nel commercio elettronico anche verso l'estero, e denunciato due persone con l'accusa di malversazione e truffa aggravata ai danni dello Stato. Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma su richiesta dell’Ufficio della procura europea (European public prosecutor’s iffice) di stanza nella Capitale. Il provvedimento è frutto delle indagini delle fiamme gialle del Gruppo di Civitavecchia nei confronti di un’impresa, segnalata dal Nucleo speciale spesa pubblica repressione frodi comunitarie di Roma a seguito di un’apposita analisi di rischio, beneficiaria di 300 mila euro, finanziati con risorse derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). (segue) (Rer)