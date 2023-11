Roma: maltrattamenti alla ex moglie, 48enne deve scontare 2 anni e 4 mesi di carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 48enne romano è stato arrestato dai carabinieri di Colleferro perchè ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I militari hanno rintracciato l’uomo nei pressi della propria abitazione e gli hanno notificato un ordine di esecuzione per la carcerazione. Il 48enne dovrà scontare una pena detentiva di 2 anni e 4 mesi, emessi dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Velletri, in ordine alla condanna riportata per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate, commessi a Colleferro nei confronti dell’ex moglie tra il mese di novembre 2019 e aprile 2020. L’uomo dopo essere stato identificato, è stato condotto presso il carcere di Velletri, per scontare la pena.(Rer)