Medio Oriente: oggi il rilascio di altri 13 israeliani, tra cui sette minori

- E’ previsto oggi il rilascio di altri 13 israeliani rapiti dal movimento islamista palestinese Hamas, tra cui sette minori. Lo riferisce l’emittente televisiva israeliana “Channel 12”, confermando che il governo dello Stato ebraico ha ricevuto ieri sera l’elenco delle persone che saranno rilasciate sabato. L'accordo sulla tregua umanitaria tra Israele e Hamas, raggiunto con la mediazione del Qatar, prevede la liberazione di 50 ostaggi israeliani in cambio di 150 prigionieri palestinesi nell’arco di quattro giorni di pausa nei combattimenti. Ieri, 24 ottobre, Hamas ha rilasciato 13 ostaggi israeliani (quattro bambini e nove donne) dieci thailandesi e un filippino. Israele, a parte sua, ha liberato 39 palestinesi (22 donne e 17 minori) detenuti nelle carceri israeliane. Il ministero della Giustizia israeliano ha presentato una lista di 300 prigionieri palestinesi in considerazione per il rilascio, compresi ragazzi di 14 anni. Si discute la possibilità di una seconda fase di scambi, con la tregua estendibile di un giorno per ogni dieci prigionieri aggiuntivi rilasciati da Hamas. La lista comprende anche casi controversi, come quello di Shorouq Dwayyat, arrestata nel 2015 e ora al nono anno di detenzione. La maggior parte dei detenuti è stata arrestata tra il 2021 e il 2023, con l'accusa di lancio di pietre e sostegno al terrorismo.(Res)