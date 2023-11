Violenza donne: Tajani, serve una rivoluzione culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, “non servono solo buone leggi, ma una rivoluzione culturale che faccia considerare uguali tutti gli esseri umani”. In un messaggio su X (ex Twitter) nella Giornata contro la violenza sulle donne, il titolare della Farnesina ha esortato a insegnare fin da piccoli ai bambini il rispetto delle donne. “A tutte loro le mie scuse, come uomo, padre e marito”, ha concluso il ministro. (Res)