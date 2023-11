Violenza donne: a Baveno minuto di silenzio per il 25 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sala del Forum internazionale del turismo in corso a Baveno (VB) si è illuminata di rosso durante il minuto di silenzio osservato in occasione della giornata contro la violenza contro le donne. “Dobbiamo debellare questa piaga dei femminicidio e dobbiamo lottare le per la libertà delle donne italiane e non, perché la condizione delle donne nel mondo hanno ancora molti aspetti che dobbiamo assolutamente impegnarci a combattere”, ha detto il m ministro del turismo, Daniela Santanchè.(Rem)