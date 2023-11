Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuvolosità irregolare su Alpi e Prealpi, a nord più estesa e compatta. Altrove sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni sui settori Retici di confine deboli o localmente moderate, limitate alle creste più settentrionali dalla serata; possibili anche sulle Prealpi nelle ore centrali ma più occasionali. Nevose oltre 700 metri circa. Temperature minime in aumento, massime in calo. In Pianura minime tra 2°C e 6°C, massime tra 10°C e 12°C. (Rem)