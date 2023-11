Violenza donne: Mic promuove campagna "Io ci sono, Noi ci siamo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi, 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il ministero della Cultura (Mic) lancia la campagna di sensibilizzazione "Io ci sono, Noi ci siamo 2023". L’iniziativa, promossa insieme all’Osservatorio per la parità di genere del Mic, ha l’obiettivo di promuovere i numeri e gli strumenti contro la violenza sulle donne: il Telefono Verde Aids e Infezioni sessualmente trasmesse 800.861.061, in caso di subita violenza sessuale, l‘App YouPol, per inviare segnalazioni alla Polizia di Stato, il numero antiviolenza e antistalking 1522, il numero unico europeo per le emergenze 112 e il Servizio salute e tutela della donna. La campagna prevede tre spot, con protagonisti del mondo del cinema, dello spettacolo, della musica e dello sport in veste di testimonial, che saranno trasmessi nelle sale cinematografiche aderenti dal 25 novembre al 3 dicembre, incluse le Giornate professionali di cinema di Sorrento. Il 25 e il 26 novembre gli spot, realizzati in collaborazione con "La Casa Rossa", "Alice nella città", "Urban Vision" e Anec, saranno trasmessi anche sugli schermi di Urban Vision di Roma e Milano. Infine, nel corso dei prossimi giorni, i video verranno diffusi anche nei musei statali. (segue) (Rin)