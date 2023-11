Pnrr: Giorgetti, da revisione reindirizzamento di risorse verso l'economia, l'industria e il turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "reindirizzamento di risorse verso l'economia, l'industria e il turismo è la cosa positiva da trarre dalla revisione del Pnrr. Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti intervenendo al Forum Internazionale del Turismo 2023, in corso a Baveno. "La revisione del Pnrr - ha spiegato - fa una cosa importante: ovviamente non può fare debito in più perché ci siamo dati dei limiti, ma definanzia alcune opere e alcuni investimenti che riteniamo meno rilevanti, il debito molto poco buono e mettiamo dentro delle iniziative in particolare quelle legate al RePowerEU che vanno a beneficio di imprese e industria che dovrebbero fungere da molla per il rilancio degli investimenti che generano sviluppo". (Rem)