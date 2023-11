Violenza donne: von der Leyen, chiediamo profondo cambiamento di mentalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, chiede “un profondo cambiamento di mentalità, anche in Europa”. In un messaggio su X, von der Leyen ha sottolineato che “le donne affrontano sfide diverse nel mondo, ma lottano per gli stessi diritti, in primo luogo, il diritto a essere libere dalla violenza”. “Non è mai giustificabile picchiare una donna. Non è mai giustificabile mutilare il corpo di una ragazza. E ‘no’ significa sempre ‘no’. Il nostro dovere è garantire pari protezione a tutte le donne, in tutti i paesi dell’Ue”, ha aggiunto la presidente della Commissione europea. (Beb)