Economia: Giorgetti, su agenzie di rating influito vendite Btp valore, dobbiamo andare avanti a fare le cose giuste

- "Abbiamo fatto le cose giuste ed è andata bene, secondo me dobbiamo andare avanti a fare le cose giuste". Lo ha detto il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti intervenendo al Forum internazionale del turismo in corso a Baveno (VB). “Prima delle agenzie di rating - ha proseguito - c’è stata quella più importante e cioè che gli italiani hanno sottoscritto in massa i 'Btp valore' e questo ha influito sulla decisione delle agenzie di rating, perché se gli italiani non avessero creduto al messaggio del governo non si capisce perché avrebbero dovuto crederci loro”.(Rem)