Business news: Slovacchia, tasso di disoccupazione scende al 3,9 per cento in ottobre

- Il tasso di disoccupazione in Slovacchia è sceso a ottobre 2023 al 3,9 per cento, il livello più basso osservato quest’anno. Lo ha riferito il ministro del Lavoro Erik Tomas in conferenza stampa. “La notizia straordinariamente positiva è che la disoccupazione è rimasta sotto il 10 per cento in tutti i distretti del Paese per il secondo mese consecutivo. L’ultima volta che la disoccupazione ha superato il 10 per cento ciò è accaduto nel distretto di Rimavska Sobota (regione di Banska Bystrica)”, ha dichiarato Tomas. (Beb)