Business news: Spagna, Ohla verso aggiudicazione alta velocità tra Murcia e Almeria

- Una joint venture composta da Ohla, Sando e Hormacesa è stata selezionata da Adif, gestore dell'infrastruttura ferroviaria spagnola, come migliore offerta per la costruzione dell'ultimo tratto rimanente del corridoio mediterraneo ad alta velocità tra Murcia e Almeria. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", il consorzio guidato da Ohla ha presentato un'offerta pari a 327,9 milioni di euro con un ribasso del 33,7 per cento rispetto al budget di base d'asta (408,87 milioni di euro). Il consiglio di amministrazione di Adif risolverà il processo di gara nelle prossime settimane con l'aggiudicazione finale, che andrà presumibilmente ad Ohla a condizione che nessuno dei ricorsi usuali in questo tipo di procedura abbia successo. (Spm)