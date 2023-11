Business news: Slovenia, stipendio medio settembre a 1.413 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Slovenia lo stipendio medio netto a settembre ammontava a 1.413 euro, inferiore a livello nominale del 2 per cento e in termini reali del 2,3 per cento rispetto allo stipendio di agosto. Lo ha reso noto l'Istituto statistico del Paese. Lo stipendio medio lordo è stato invece di 2.174 euro lordi, inferiore a livello nominale del 2,1 per cento e in termini reali del 2,4 per cento rispetto a quello del mese precedente. (Seb)