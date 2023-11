Business news: per Mediaset Spagna raccolta pubblicitaria pari a 525,7 milioni di euro nei primi nove mesi anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2023, la raccolta pubblicitaria lorda di Mediaset Spagna, dopo le difficoltà del mercato nei primi sei mesi dell'anno, ha registrato nel terzo trimestre un progressivo miglioramento, attestandosi a 525,7 milioni di euro, rispetto ai 538,1 milioni del pari periodo 2022. Per quanto riguarda gli ascolti televisivi nelle 24 ore, Mediaset Spagna ha registrato il 28 per cento sul target commerciale, mentre in Prime Time ha raggiunto il 26,5 per cento sul target commerciale. (Spm)