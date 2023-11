© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Svezia, la Riksbank, ha lasciato invariato il tasso di riferimento al 4 per cento. Come osserva l'emittente "Svt", è la prima volta da febbraio 2022 che la banca centrale non aumenta il tasso di interesse. Nel settembre scorso la Riksbank aveva annunciato un incremento di 0,25 punti percentuali, fino al 4 per cento, il livello più alto dal 2008. (Sts)