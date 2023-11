© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha annunciato che approverà un prestito di 9 milioni di euro per sostenere i giovani imprenditori e le nuove imprese attraverso dei prestiti green in Macedonia del Nord. Lo scrive la stampa di Skopje. I fondi saranno stanziati tramite la ProCredit Bank. (Seb)