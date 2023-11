Business news: Bulgaria stanzia 28,4 milioni di euro per ammodernare strutture ricerca scientifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Bulgaria ha stanziato 55,7 milioni di lev per il completamento e l’ammodernamento di venticinque strutture di ricerca scientifica. Lo riporta l’agenzia di stampa “Bta”. Dal 2018, nell’ambito della roadmap nazionale per le infrastrutture scientifiche, le strutture del Paese hanno ricevuto quasi 126 milioni di lev (64,4 milioni di euro). I nuovi fondi stanziati consentiranno anche l’acquisto di attrezzature specializzate per svolgere le ricerche secondo gli standard globali. (Seb)