Business news: Serbia, stipendio medio a settembre di 725 euro

- Lo stipendio medio netto in Serbia a settembre ammontava a 85.066 dinari (circa 725 euro). Lo ha annunciato l'Istituto di statistica della Repubblica (Rzs), secondo cui la crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso è stata del 13,5 per cento in termini nominali, ovvero del 3 per cento in termini reali. Lo stipendio mediano netto nel mese di settembre di quest'anno ammontava a 65.727 dinari (circa 560 euro), il che significa che la metà degli stipendi pagati sono stati inferiori e metà superiori a tale importo. (Seb)