Sardegna: supporto formazione lavoro, nell'Isola risultati positivi

- Il lavoro svolto dai centri per l’impiego per permettere ai cittadini che ne hanno diritto di ottenere il sussidio del supporto per la formazione ed il lavoro (SFL) ha portato ad importanti risultati: tutte le 1183 persone che hanno visto accolta la propria domanda SFL sono state convocate nei centri per l’impiego, di queste, 1072 hanno già una misura SFL attivata e 791 stanno già percependo il sussidio, mentre 281 lo riceveranno nei prossimi giorni. Tutti i 1072 hanno firmato, infatti, il patto di servizio nei CPI e gli è stata attivata una misura di politica attiva, primo passo di un percorso che ha come obiettivo il reinserimento lavorativo. I CPI, inoltre, sono impegnati a riconvocare quanti ancora non si sono presentati mentre altri attendono l’inserimento nelle liste dell’Insp e dell’Anpal. L’attivazione degli SFL è un primo step di un percorso che i beneficiari faranno insieme ai centri per l’impiego per reinserirsi nel mercato del lavoro e questo obiettivo potrà concretizzarsi grazie a una serie di interventi come l’aggiornamento delle competenze, l’inserimento in percorsi formativi, l’accompagnamento al lavoro e l’incontro domanda offerta. (segue) (Rsc)