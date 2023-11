Sardegna: supporto formazione lavoro, nell'Isola risultati positivi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il primo passo è stato fatto - afferma Maika Aversano direttrice generale dell’Aspal - e ora ne stiamo facendo altri grazie anche alla pubblicazione ad ottobre scorso dei percorsi formativi che vede circa 2800 percorsi disponibili nella regione Sardegna. In questo periodo - prosegue la Dg dell’Aspal - è stata anche rilevata nei CPI una tendenza dell’ex percettore del reddito di cittadinanza a cercare lavoro e a presentare la propria candidatura anche autonomamente, segno che il mercato si sta muovendo in una direzione positiva di responsabilità anche da parte di chi fino a oggi ha goduto dell’Rdc”. Dal primo settembre, giorno dell’entrata in vigore, anche in Sardegna è stato fatto un grande lavoro per far conoscere la nuova misura SFL ai cittadini con la diffusione, attraverso l’Aspal, dei materiali informativi del Ministero e dell’Inps. Inoltre, i centri per l’impiego e le loro sedi staccate hanno, fin dai primissimi giorni, seguito e supportato i cittadini singolarmente e attraverso seminari per aiutarli a comprendere una procedura del tutto nuova e per completare l’iter necessario a ricevere il beneficio. (Rsc)