- - L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli parteciperà all'Open day Spa "Gli ausili e il diritto all'autonomia e all'indipendenza" in via Giuseppe Cerbara 20 - Tor Marancia (Ore 9.30)- In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne l'assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli interverrà: a "Ora Basta con La Violenza sulle donne", un evento di sport, danza e moda a sostegno della Casa Internazionale delle Donne che si terrà presso il Centro Federale FIB Bocciodromo via Fiume Bianco 77 (ore 10:30);- alle iniziative per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne del CAV "Massimo Di Gregorio" in via Nicola Stame 162, gestito dalla cooperativa Obiettivo Uomo (ore 11:15);- parteciperà al talk "Ricetta di Donna- donne di talento si raccontano" evento excellence in onore della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne - Sala Conferenze, Tribuna Autorità, Stadio Olimpico (ore 12);- interverrà alla Premiazione della Prima Edizione del Concorso Premio Panettone Roma che si svolgerà nell'Area Ospitalità della Tribuna Autorità dello Stadio Olimpico di Roma (ore 12:30);- parteciperà alla Manifestazione "Non una di meno" al Circo Massimo (ore 14:30);- sarà presente all'accensione delle luci su Palazzo Senatorio (ore 18);- all'Ara Pacis per "Musei in Musica" (Ore 20). (segue) (Rer)