Business news: TotalEnergies cede a Suncor attività sabbie bituminose in Canada

- Il gruppo francese TotalEnergies ha finalizzato la cessione all'azienda canadese Suncor "dell'integralità dei titoli di TotaleEnergies Ep Canada, che comprendono soprattutto la sua partecipazione nell'attività delle sabbie bituminose di Fort Hills (in Canada) e degli obblighi logistici associati". È quanto si legge in un comunicato diffuso da TotalEnergies. "La transazione è stata conclusa per un montante di 1,47 miliardi di dollari canadesi (circa 1,1 miliardi di dollari Usa), con una data effettiva fissata al primo aprile 2023", riferisce la nota. TotalEnergies finalizza quindi la sua uscita dal settore delle sabbie bituminose in Canada. (Frp)