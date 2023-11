© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia la catena di fast food McDonald installerà entro il 2025 duemila stazioni di ricarica per auto elettriche grazie a un partenariato con Izivia, controllata di Edf. L'iniziativa riguarda 700 parcheggi dove verranno installate stazioni di ricarica rapida da 15 chilowattora. In Francia si contano 110 mila stazioni, ma di queste solo il 10 per cento è attrezzato per la ricarica rapida. (Frp)