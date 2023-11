Business news: Scholz, da Germania 4 miliardi di euro per iniziativa Africa-Ue su fonti verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania stanzierà 4 miliardi di euro entro il 2030 a sostegno dell’Iniziativa congiunta Africa-Ue per l’energia verde. È quanto dichiarato dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la quinta riunione del Compact with Africa (Cwa) in corso a Berlino. Il capo del governo federale ha aggiunto che la Germania invia “un messaggio chiaro” ai Paesi parte del Cwa: “Producete idrogeno verde e ci avrete come clienti affidabili”. (Geb)