Business news: Russia, Google multata di 41,6 mila euro per non aver rimosso informazioni vietate

- Il tribunale di Mosca ha multato l'azienda informatica statunitense Google di quattro milioni di rubli (41,6 mila euro) per non aver rimosso informazioni considerate "false" sull'operazione speciale in Ucraina. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Tass". Secondo l'ipotesi accusatoria, la società era stata avvisata della necessità di rimuovere i video su YouTube che contengono informazioni volte a screditare le forze armate della Russia. (Rum)