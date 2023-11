Business news: Gazprom intende investire 16,4 miliardi di euro in progetti prioritari nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico russo Gazprom ha pianificato investimenti totali lordi pari a 1.574 miliardi di rubli (16,4 miliardi di euro) nel 2024. Lo ha reso noto l'ufficio stampa di Gazprom su Telegram. Nel prossimo anno l'azienda si concentrerà su diversi progetti prioritari, come lo sviluppo di centri di produzione di gas a Yamal e nella Russia orientale e del gasdotto Potere della Siberia. Inoltre, Gazprom si occuperà della costruzione di infrastrutture per stabilire la fornitura di gas in tutte le regioni regioni russe. (Rum)