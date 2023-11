Business news: la Repubblica Ceca acquisisce una quota nel rigassificatore di Stade in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca acquisirà una quota nel rigassificatore di gas naturale liquefatto (Gnl) di Stade, in Germania. Lo ha reso noto in conferenza stampa il premier ceco, Petr Fiala. Dal terminale di Stade, nei pressi di Amburgo, che dovrebbe cominciare a funzionare nel 2027, Praga sarà in grado di importare fino a due miliardi di metri cubi di gas, ossia circa un quarto del consumo della Repubblica Ceca. Il gruppo energetico ceco Cez ha sottoscritto un contratto con l’operatore del sito per una durata di 15 anni, con l’opzione per un’estensione fino a 25 in relazione al futuro uso dell’idrogeno verde. “Abbiamo già intrapreso una serie di iniziative concrete e ora stiamo aggiungendo un altro pezzo importante al mosaico”, ha detto Fiala, ricordando che Praga ha già un contratto con i Paesi Bassi per l’importazione di circa tre miliardi di metri cubi di gas fino al 2027 attraverso il rigassificatore di Eemshaven. (Vap)