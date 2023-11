Business news: Spagna, Galp avvia impianto solare da 50 megawatt in provincia di Toledo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia portoghese Galp ha avviato un parco solare da 50 megawatt nella città di Albarreal de Tajo, in provincia di Toledo, capace di generare energia sufficiente ad alimentare circa 19 mila case. Secondo quanto riferito dal sito specializzato "El Periodico de la Energia", l'impianto fotovoltaico si estende su una superficie di 90 ettari e durante i lavori di realizzazione ha creato 250 posti di lavoro diretti e indiretti. Con l'avvio di questo nuovo parco solare, l'azienda lusitana raggiunge 1,4 gigawatt di energia rinnovabile in funzione nella penisola iberica. In Spagna, gli impianti si trovano nelle regioni autonome di Castiglia e Leon, Castiglia La Mancia, Aragona, Andalusia, Estremadura e Murcia. (Spm)