Business news: Spagna, Grenergy investirà 2,6 miliardi di euro fino al 2026 in progetti rinnovabili

- L'azienda spagnola Grenergy investirà 2,6 miliardi di euro fino al 2026 per rafforzare il suo impegno strategico nello sviluppo di progetti fotovoltaici e di accumulo di batterie, con particolare attenzione all'America Latina, all'Europa e agli Stati Uniti. Grenergy, presente in undici Paesi in tre continenti ha un portafoglio di 15,5 gigawatt in varie fasi di sviluppo e ha già chiuso la vendita di un totale di 1,1 gigawatt. In termini di rotazione degli asset, l'azienda prevede di vendere 350-450 megawatt di capacità solare installata all'anno per finanziare la propria crescita con cui generare oltre 600 milioni di euro entro il 2026. (Spm)