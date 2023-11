Penisola coreana: Blinken a colloquio con ministri Esteri di Corea del Sud e Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken ha tenuto oggi una telefonata trilaterale con il ministro degli Esteri della Corea del Sud Park Jin e con l'omologo del Giappone Kamikawa Yoko per discutere del lancio nello spazio effettuato il 21 novembre dalla Corea del nord con l'uso della tecnologia dei missili balistici, in violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota. Il Segretario ed i ministri degli Esteri hanno condannato fermamente il lancio per il suo effetto destabilizzante sulla regione e hanno affermato che proseguiranno una stretta consultazione trilaterale, nello spirito del vertice di Camp David, in risposta alle "azioni irresponsabili e illegali" di Pyongyang. Le parti hanno sottolineato la necessità che la comunità internazionale, compresi tutti i membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, "si uniscano per prevenire le attività di approvvigionamento della Corea del nord e frenare il flusso di entrate a sostegno dei suoi programmi illegali di armi di distruzione di massa e di missili balistici". Il Segretario Blinken ha inoltre riaffermato il "ferreo impegno degli Stati Uniti nella difesa della Repubblica di Corea e del Giappone".(Was)