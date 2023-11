Medio Oriente: Biden, eliminare Hamas è obiettivo legittimo ma minimizzare vittime civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha “esortato” il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, a “fare il possibile” per ridurre le vittime civile durante le operazioni militari nella Striscia di Gaza. Lo ha detto parlando da Nantucket, in Massachusetts, dove sta trascorrendo le vacanze per la festa del Ringraziamento. “Israele vuole eliminare Hamas e questo è un obiettivo legittimo: si tratta di una sfida molto difficile, e non so quando tempo occorrerà per risolvere la situazione”, ha detto, aggiungendo di sperare che la comunità internazionale e il “mondo arabo facciano pressione” su tutte le parti coinvolte, per porre fine rapidamente alla violenza. (Was)