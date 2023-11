Rifiuti: in vista di Giubileo ed Expo, da Regione Lazio 5 milioni per differenziata a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio ha impegnato 5 milioni di euro per l'incremento della raccolta differenziata a Roma. Il provvedimento, licenziato oggi dalla giunta, a prima firma dell'assessore ai Rifiuti, Fabrizio Ghera, tiene conto dei dati aggiornati sulla produzione degli scarti urbani nella Capitale e considera il fisiologico incremento in vista, innanzitutto del Giubileo 2025, e successivamente di una eventuale Expo 2030. Nel 2021 su tutto il territorio regionale sono stati prodotte quasi 2,9 tonnellate di rifiuti urbani,di cui oltre 1,5 tonnellate di differenziata e circa 1,3 tonnellate di indifferenziata. Sulla produzione totale Roma incide al 55 per cento, quindi per oltre la metà: basti pensare che la Capitale ha prodotto quasi 1,6 milioni di rifiuti urbani. E ancor di più registra una percentuale di indifferenziato (sono 875 mila le tonnellate prodotte nel 2021) più alta di quella della raccolta differenziata che si ferma a 715 mila tonnellate nel 2021. Secondo l'impianto della delibera, improntata sui dati Ispra, "nel Comune di Roma si rileva una crescita della percentuale di raccolta differenziata (dal 43,75 del 2020 al 44,98 per cento del 2021) ancora al di sotto dei minimi stabiliti dalla normativa vigente, pertanto, ciò comporta per Roma Capitale maggiori quantitativi di rifiuti indifferenziati da conferire a trattamento presso gli impianti di trattamento meccanico biologico con conseguenti maggiori scarti di trattamento da conferire in discarica". I 5 milioni, che la giunta regionale, presieduta dal governatore Francesco Rocca, impegna in vista della redazione del prossimo bilancio, potranno essere destinati ad attività di: prevenzione; preparazione per il riutilizzo; riciclo; recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; smaltimento. (Rer)