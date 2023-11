© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA– Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri inaugura una Casa di semi autonomia destinata a donne vittime di violenza e ai loro figli a Grottaferrata. Consorzio Agorà – via del Fico 76/78 (Ore 10:30)- Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipa al corteo promosso da 'Non una di Meno' in occasione Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Partenza da Circo Massimo (Ore 14:30) (segue) (Rer)