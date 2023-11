Medio Oriente: Cameron, sicurezza di Israele dipende da futuro del popolo palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza di Israele dipende direttamente dalla sicurezza, dalla protezione e dalla stabilità a lungo termine del popolo palestinese. Lo ha detto il capo del Foreign Office britannico, David Cameron, in un’intervista alla “Bbc”. “È cruciale iniziare a progettare un futuro in cui i palestinesi possano vivere in pace, stabilità e sicurezza", ha detto oggi Cameron nel secondo giorno del suo viaggio in Medio Oriente, durante il quale ha avuto incontri sia con i leader israeliani che con quelli palestinesi. Durante la sua visita ai Territori palestinesi, il segretario di Stato per gli affari esteri di Londra ha annunciato un ulteriore impegno finanziario di 30 milioni di sterline (37,8 milioni di dollari) per fornire aiuti alla popolazione di Gaza. Parlando in un momento di relativa tregua nei combattimenti, il leader britannico ha sottolineato la necessità per Israele di superare il conflitto attuale e considerare il benessere a lungo termine dei palestinesi, promuovendo la "stabilità". Il capo della diplomazia di Londra ha altresì manifestato profonda preoccupazione per la violenza perpetrata dai coloni israeliani in Cisgiordania: "Attaccare e talvolta uccidere civili palestinesi è del tutto inaccettabile. Coloro che sono responsabili di tali crimini non devono soltanto essere arrestati, ma devono essere perseguiti e incarcerati. Questi sono crimini che non possono essere tollerati". (Res)