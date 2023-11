Medio Oriente: Turchia bombarda 17 obiettivi del Pkk nel nord dell’Iraq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha attaccato oggi 17 obiettivi del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) nel nord dell’Iraq. Secondo un comunicato stampa del ministero della Difesa turco, l’obiettivo primario di queste “azioni mirate” era di “neutralizzare le minacce” provenienti dalle “roccaforti di gruppi terroristici” in risposta “agli attacchi contro le forze di sicurezza turche”. I raid aerei hanno distrutto “caverne, rifugi e magazzini che si ritiene ospitassero terroristi con ruoli apicali”. Le autorità turche ritengono che tali siano “in linea con il diritto di autodifesa riconosciuto dalla comunità internazionale”, nonostante le proteste da parte delle autorità di Baghdad per quelle che gli iracheni considerano violazioni della loro sovranità. Secondo le autorità turche, in 40 anni di attività, il Pkk (considerato organizzazione terroristica da Turchia, Stati Uniti, Regno Unito, Unione europea e dalla Nato) è stato responsabile della morte di oltre 40.000 persone, comprese le donne e bambini.(Res)