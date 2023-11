Trasporti: Fit-Cisl, bene interventi su formazione personale marittimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimiamo apprezzamento per il provvedimento emanato dal governo che, dopo più di 20 anni, interviene con un sostegno concreto a favore della formazione di ingresso del personale marittimo ma continua a lasciarci perplessi la modalità prevista per l'assegnazione delle risorse che, al momento, appare non del tutto efficace. Lo dichiara la Fit-Cisl in una nota. “Come abbiamo a suo tempo richiesto al Mit, avremmo preferito che tale misura venisse erogata in maniera diretta ai cosiddetti Neet, 1,7 milioni di giovani che attualmente non studia, non lavora e non sono inseriti in percorsi di formazione, come quanto già avvenuto per l'autotrasporto", sottolinea la Fit-Cisl, che prosegue: "Il Decreto Interministeriale n. 297 del 17 novembre, disposto dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dal ministero dell'Economia e Finanze, stabilisce l'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione del personale impiegato sulle navi con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera". (segue) (Com)