Medio Oriente: ambasciata Usa in Libia accoglie con favore tregua tra Israele e Hezbollah

- L'ambasciata degli Stati Uniti a Beirut ha annunciato quest'oggi una tregua di 12 ore lungo la Linea Blu, il confine de facto tra Libano e Israele. Nonostante le tensioni tra le forze israeliane e il movimento sciita libanese Hezbollah durante il recente conflitto nella Striscia di Gaza, l'assenza di azioni militari su vasta scala durante questo periodo ha alimentato ottimismo. "Dodici ore di calma sulla Linea Blu hanno dato a tutti noi speranza e rinnovata energia per costruire un domani migliore per il Libano", ha scritto l'ambasciata su X. La presenza del gruppo d'attacco della portaerei USS Gerald R. Ford nel Mediterraneo orientale alla fine di ottobre è stata considerata un deterrente nel caso il Libano avesse cercato di coinvolgersi nel conflitto contro Israele. Lo Stato ebraico e il movimento islamista palestinese Hamas hanno recentemente negoziato una tregua di quattro giorni, in vigore dalle 7:00 ora locale di oggi. L'accordo prevede la cessazione temporanea delle ostilità, il rilascio di 50 ostaggi israeliani in cambio di 150 prigionieri palestinesi, e la fornitura giornaliera di aiuti umanitari e carburante alla Striscia di Gaza.(Res)