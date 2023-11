Business news: Spagna, Sacyr ridurrà di un terzo presenza in America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Sacyr ridurrà di circa un terzo le sue attività in America Latina e rafforzerà la sua presenza nei mercati anglosassoni, con gli Stati Uniti come priorità, e in Europa. Come riferisce il quotidiano "El Economista", negli ultimi cinque anni la priorità assoluta di Sacyr è stata quella di rafforzare l'area delle concessioni (che costituiscono il 90 per cento del suo margine operativo lordo) a scapito delle costruzioni. L'America Latina ha svolto un ruolo di primo piano in questa strategia con asset in Colombia, Cile, Paraguay, Uruguay, Messico, Perù, Brasile, Ecuador e Bolivia che nel 2022 rappresentavano il 49,7 per cento del fatturato. L'obiettivo della società è quello di distribuire equamente, con il 33 per cento ciascuno, il peso delle sue tre aree geografiche prioritarie: Europa, America Latina e mercati anglosassoni. Sacyr sta già perseguendo nuovi progetti negli Stati Uniti e in Canada, dove sta partecipando a gare d'appalto per infrastrutture ospedaliere e di trasporto, nonché nel Regno Unito e in Australia. (Spm)