- La violenza in Medio Oriente deve finire. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, parlando da Nantucket, in Massachusetts, dove sta trascorrendo le vacanze per la festa del Ringraziamento. “Dobbiamo lavorare ad una soluzione a due Stati, in modo che israeliani e palestinesi possano vivere fianco a fianco in pace: e Hamas ha paura di una prospettiva del genere”, ha detto. (Was)