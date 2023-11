Turismo: Sangiuliano a Nova, Italia superpotenza culturale, nostra proposta è enormemente cresciuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I grandi flussi turistici "non si accontentano più del turismo stanziale, ma la qualità e le esigenze dei turisti sono cresciuti perché c’è una grande voglia di conoscere il nostro patrimonio artistico e culturale. E noi siamo una superpotenza culturale, rappresentiamo un unicum, abbiamo cinque milioni di opere e ne esponiamo soltanto 480 mila". Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, a margine del Forum internazionale del turismo in corso a Baveno (VB). "La nostra proposta culturale è enormemente cresciuta, stiamo facendo un enorme sforzo per un proposta culturale che sia all’altezza del nostro valore", ha concluso. (Rem)