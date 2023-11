Medio Oriente: Biden, ci aspettiamo liberazione di dozzine di ostaggi nei prossimi giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi il rilascio di nuovi ostaggi da parte di Hamas, nei prossimi giorni. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando da Nantucket, in Massachusetts, dove sta trascorrendo le vacanze per la festa del Ringraziamento. “Ci troviamo all’inizio di un percorso: nei prossimi giorni ci aspettiamo che dozzine di ostaggi possano tornare a casa dalle loro famiglie, e continueremo a lavorare per liberare chi si trova ancora nelle mani di Hamas”, ha detto. (Was)