Medio Oriente: Biden, oggi a Rafah più di 200 camion di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo per la liberazione di alcuni degli ostaggi catturati da Hamas, dopo l’attacco sferrato il 7 ottobre scorso contro Israele, rappresenta una opportunità critica per rafforzare la consegna di aiuti umanitari alla popolazione civile nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, parlando da Nantucket, in Massachusetts, dove sta trascorrendo le vacanze per la festa del Ringraziamento. “Nella giornata di oggi al valico di Rafah sono arrivati 200 camion di aiuti, carichi di cibo, medicinali e carburante”, ha detto. (Was)