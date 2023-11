Trasporti: Fit-Cisl, bene interventi su formazione personale marittimo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa misura, se ben gestita e associata alla realizzazione di percorsi di semplificazione e sburocratizzazione già avviati, potrà restituire competitività al settore, sancendone il rilancio che merita in considerazione della sua strategicità per la vita economica del Paese", rimarca la Federazione dei trasporti cislina. "Chiederemo l'attivazione di un tavolo di monitoraggio per verificare gli effetti del provvedimento, se del caso, chiederemo gli opportuni correttivi", conclude la Fit-Cisl. (Com)