Violenza donne: i numeri a Roma e nel Lazio, domani attesi in migliaia al corteo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- Oggi a Roma si sono svolte numerose iniziative. Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca oggi ha preso parte a un convegno al consiglio regionale e ha fatto sapere che sono stati impegnati oltre 4 milioni di euro per le attività contro la violenza sulle donne. La giunta regionale ha lanciato una campagna di sensibilizzazione e di informazione, relativa ai principali servizi regionali finalizzati alla promozione di politiche integrate di prevenzione e contrasto a questo dramma. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha ottenuto da Atac il ritiro dal processo per la riacquisizione dell'immobile in cui è nata l'esperienza di Lucha y Siesta, una casa per donne vittime di violenza. E domani inaugurerà a Grottaferrata una struttura per la semi autonomia, sarà dedicata a Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa a Vigonovo. Alla Camera di commercio di Roma è stata inaugurata una mostra fotografica per sensibilizzare sulla violenza di genere e sulle sue conseguenze, nonché sulla necessità di denunciare. All'università La Sapienza è stata lasciata una sedia vuota nelle aule in prima fila in memoria delle vittime. Domani a Roma proseguiranno gli eventi ma quello più importante è alle 14, al Circo Massimo, dove sono attese migliaia di persone per il corteo di "Non una di meno". (Rer)