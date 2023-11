Violenza donne: Abodi, devono sentirsi libere di scegliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi dobbiamo preparare le condizioni affinché “le donne possano sentirsi sicure e libere di scegliere la propria vita e con chi stare. È la supremazia del rispetto che viene prima di ogni altra cosa”. Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine della cerimonia di illuminazione di palazzo Chigi, in occasione della Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. Secondo Abodi, non ci si deve ritrovare soltanto “nel momento della riflessione e della commozione di fronte a una vita che si spezza e viene spezzata dal non amore. Di questo si deve parlare soprattutto quando le cose vanno avanti normalmente”. (Rin)