Violenza donne: flash mob di Cgil in piazza Trilussa "Non staremo zitte"

- “Vite non numeri. La Cgil è in campo affinché la violenza degli uomini nei confronti delle donne e le sue radici culturali siano eliminate dalla società”. Lo si leggeva nel cartellone esposto questa sera nel secondo flash mob della giornata organizzato da Cgil Roma a Piazza Trilussa contro la violenza sulle donne. A reggere i cartelloni c’era un gruppo di donne con la bocca tappata da un fazzoletto rosso. Bavaglio che poi hanno tolto e hanno urlato "Siamo qui per restare e non staremo zitte". Ognuna ha urlato nella propria lingua dato che arrivavano da diversi Paesi stranieri. Le partecipanti e i partecipanti al flash mob hanno poi iniziato a soffiare nei fischietti per rompere il silenzio sulla violenza di genere. Alle 12 di oggi il primo flash mob della Cgil in via Buonarroti dove è stato srotolato lo striscione su cui era scritto "Adesso basta, il lavoro contro il patriarcato". (Rer)