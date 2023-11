Medio Oriente: Biden, accordo su ostaggi è primo passo importante, per ora va tutto bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo per il rilascio di alcuni degli ostaggi catturati da Hamas, dopo l’attacco sferrato il 7 ottobre scorso contro Israele, rappresenta “un importante primo passo”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando da Nantucket, in Massachusetts, dove sta trascorrendo le vacanze per la festa del Ringraziamento. “Sono i primi giorni di questo difficile accordo, grazie al quale è stato possibile garantire una cessazione delle ostilità per quattro giorni e il rilascio di oltre 50 ostaggi: per ora sta andando tutto bene”, ha detto, aggiungendo che 13 cittadini israeliani sono già stati liberati, insieme a diversi thailandesi e filippini. (Was)