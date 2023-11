Lazio: Bordoni, la Lega c'è è forte e continua a lavorare su priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Proficuo e costruttivo l'incontro che si è svolto oggi, alla presenza del vicepremier e segretario federale Matteo Salvini, insieme ai nostri consiglieri regionali Pino Cangemi e Laura Cartaginese, e agli assessori regionali Pasquale Ciacciarelli e Simona Baldassarre". Lo dichiara in una nota il segretario della Lega nel Lazio Davide Bordoni. "È stata l'occasione utile per fare il punto a pochi mesi dalla vittoria in regione Lazio. Sono state definite le priorità che come Lega intendiamo portare avanti, con il supporto dei nostri amministratori locali e dei tanti rappresentanti che stanno facendo crescere la grande famiglia della Lega nel Lazio. È stato inoltre rinnovato l'impegno a sbloccare le opere infrastrutturali che riteniamo fondamentali per rilanciare il tessuto economico di tutto il territorio, ad affrontare le emergenze legate al settore sanitario, concentrando ogni sforzo sull'abbattimento delle liste d'attesa, per incentivare trasporti più efficienti e sviluppare sinergie sempre più forti tra Comuni, Regione e Governo. Stiamo lavorando per favorire quel cambio di rotta che serviva al Lazio e ai nostri cittadini. La Lega c'è, è forte e continuerà ad andare avanti con grande determinazione". (Com)